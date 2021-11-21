США и Израиль разошлись во мнениях по Ирану

США предупредили Израиль о том, что продолжение им атак против ядерной программы Ирана принесет лишь тактическую выгоду, но окажется неэффективным в долгосрочной перспективе, сообщает газета New York Times.

Согласно данным издания, американские власти предупреждали израильских партнеров, что неоднократные удары по иранским ядерным объектам могут быть тактически удовлетворительными, однако в конечном счете они все равно окажутся контрпродуктивными.

Отмечается, что израильская сторона отказалась уступить и отвергла опасения, что атаки против ядерной программы Ирана лишь ускорят ее развитие. Газета уточняет, что данная проблема является одной из многих моментов, где между США и Израилем существуют разногласия по поводу того, что предпочтительнее - дипломатия или силовые методы.