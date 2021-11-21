В Турции Haber Global назвали новостным каналом года
В Турции состоялась церемония вручения премии Türkiye Altın Marka. В рамках мероприятия были награждены добившиеся лучших результатов представители в сфере торговли, экономики, культуры, искусства и медиа.
Обладателем премии в номинации «Новостной канал года» в Турции стал телеканал Haber Global. Награду вручили координатору телеканала Сердару Акдогару.
«Благодарю за такую оценку. С первого дня нашей работы мы стараемся доносить до наших зрителей достоверную информацию. Будем и впредь придерживаться этого принципа", - сказал Акдогар.