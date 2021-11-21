Кремль об информационной кампании против России

«Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, против России идет целенаправленная информационная кампания.

«Для вбросов в качестве трубы используется и Bloomberg, и некоторые американские газеты», - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что это является нагнетанием напряженности и попыткой представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования.