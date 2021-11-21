Азербайджан открывает посольство в Ватикане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании посольства Азербайджанской Республики при Священном престоле. Об этом говорится в пресс-службе главы государства.
Согласно указу, Кабинет министров должен решить вопросы финансирования посольства, а также другие вопросы, связанные с деятельностью дипломатического представительства в Ватикане.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.