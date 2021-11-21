Атомные субмарины для Австралии разозлили Китай и Францию наш обзор
В понедельник Австралия официально приступила к реализации скандальной программы оснащения своего военно-морского флота атомными подводными лодками. Это произошло в рамках осуществления планов нового оборонного альянса в сотрудничестве с Великобританией и США.
Министр обороны Питер Даттон присоединился к американским и британским дипломатам в подписании соглашения, разрешающего обмен конфиденциальной «информацией о морских ядерных двигателях» между их странами.
Это первое публично подписанное соглашение по военной технологии с тех пор, как три страны объявили в сентябре о создании оборонного альянса AUKUS для противодействия стратегической напряженности в Тихоокеанском регионе, где нарастает китайско-американское соперничество.
«Соглашение позволит сотрудничать, что еще больше улучшит нашу взаимную обороноспособность», - сказал президент США Джо Байден в своем заявлении накануне церемонии подписания документа Питером Даттоном в Канберре вместе с временным поверенным в делах США Майклом Голдманом и верховным комиссаром Великобритании (послом) Викторией Триделл.
Согласно сделке с AUKUS, Австралия получит восемь современных атомных подводных лодок, способных выполнять скрытные дальние миссии. Она также предусматривает совместное использование кибермозга - искусственного интеллекта, квантовых и других, неуказанных в документе, подводных возможностей.
Как сообщал haqqin.az, это соглашение разозлило Китай, который опрередяет его как «крайне безответственную» угрозу стабильности в регионе. Кроме того, соглашение также привело в ярость Францию, которая в последний момент обнаружила, что ее собственный дизель-электрический подводный лодочный контракт с Австралией, который недавно оценивался в 90 миллиардов австралийских долларов (65 миллиардов долларов), был отменен.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не извиняется за свое отношение к соглашению, настаивая на том, что оно отвечает национальным интересам его страны и что он знал, что это «встревожит некоторые перья».
Так или иначе, как говорят на Востоке, собака лает - караван идет.