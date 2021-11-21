В понедельник Австралия официально приступила к реализации скандальной программы оснащения своего военно-морского флота атомными подводными лодками. Это произошло в рамках осуществления планов нового оборонного альянса в сотрудничестве с Великобританией и США.

Министр обороны Питер Даттон присоединился к американским и британским дипломатам в подписании соглашения, разрешающего обмен конфиденциальной «информацией о морских ядерных двигателях» между их странами.

Это первое публично подписанное соглашение по военной технологии с тех пор, как три страны объявили в сентябре о создании оборонного альянса AUKUS для противодействия стратегической напряженности в Тихоокеанском регионе, где нарастает китайско-американское соперничество.