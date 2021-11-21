Инара Рафикгызы, судебный репортер 16:07

Уже больше месяца в Бакинском военном суде продолжается процесс по уголовному делу бывшего начальника Главного следственного управления ныне упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Мовлама Шихалиева и его подручных. Вместе с Шихалиевым перед судом предстали бывший начальник отдела МНБ Вусал Алекперов, бывший заместитель начальника Следственного управления МНБ Ясин Мамедов и заместитель начальника отдела Сахиб Алекперов. Журналистов на судебный процесс не допускают. По данным haqqin.az, указанные лица обвиняются в организации получения взяток на сумму 14 миллионов 292 тысячи манатов, а также в вымогательстве и присвоении чужого имущества в размере свыше пяти миллионов манатов. Один из потерпевших по «делу МНБ» - бизнесмен Бахаддин Султанов ранее работал начальником ЖЭКа и представителем Исполнительной власти в поселке Баладжары, а потом занялся бизнесом - купил 4 гектара земли близ дороги Баку - Сумгаит, построил на ней фермы для содержания скота, а также несколько административных зданий. Все имущество предприниматель задокументировал на имя сына, Интигама Султанова.

Следствию Султанов-старший рассказал, что в 2007 году он строил гостинично-рыночный комплекс в городе Алматы. Денег у него не хватило, и он приехал в Баку за ссудой, встретился с главой бакинского филиала Texnikabank Залом Юсифовым, с которым состоял в дружеских отношениях (позже Юсифов был арестован по обвинению в мошенничестве и хищении - ред.), и попросил у него банковский заем в размере одного миллиона долларов. Ссудить деньги Юсифов согласился, но под залог фермы и земли, оформленных на имя сына Султанова. Предприниматель поручил Интигаму взять соответствующие документы, пойти к Юсифову и подписать кредитное соглашение. Договор был оформлен в нотариальной конторе №1 города Хырдалан. Бизнесмен утверждает, что несмотря на подписание кредитного договора получить деньги от главы филиала Texnikabank им так и не удалось. Хотя, по словам Интигама Султанова, он подписал справку о том, что средства получил. Сам Юсифов заявил, что деньги были выделены, однако из-за отсутствия в банке наличных кредит выдавать отказался. Тогда предприниматель потребовал от управляющего филиалом либо выплатить ему деньги, либо расторгнуть кредитный договор и вернуть закладную на землю и ферму. Юсифов выдал ему справку о том, что кредит якобы погашен и задолженности перед банком нет, после чего вернул Султанову документы на землю. Через некоторое время Султанов продал ферму и землю за 810 тысяч манатов, часть денег направил на строительные работы в Алматы, а остальное оставил дома. По словам Султанова, после этого, в начале 2009 года, его сын был вызван в МНБ следователем министерства Вюсалом Алекперовым. «Я поехал с сыном, - рассказал Султанов. - Когда следователь узнал, что я родом из Масисского района Армении, то сообщил, что его мать - дочь мясника Али, выходца из села Мехмандар того же района. На что я заметил, что мой отец Абдулла дружил с мясником Али и что я тоже его хорошо знаю. Следователь же в ответ сказал мне: «Когда воровали государственные деньги, не знали, чем это закончится?» Я стал уверять, что этого не было и кредит мы не брали, что подтверждено документами. Однако Алекперов был непреклонен и потребовал выплатить один миллион долларов, которые я не брал». В результате бизнесмена и его сына неоднократно вызывали на допрос в МНБ. Когда Султанов представил нотариальное письмо об освобождении земли из реестра залогового имущества, следователь заявил, что это письмо - пустышка.

О своих невзгодах предприниматель рассказал Расиму Мусаеву, бывшему начальнику Бинагадинского районного управления полиции (ныне покойному - ред.): «Расим Мусаев позвонил начальнику Главного следственного управления Министерства национальной безопасности Мовламу Шихалиеву и попросил меня не мучить, решить вопрос, - рассказал Султанов. - И тогда меня вновь вызвали в министерство». На этот раз следователь сказал бизнесмену, что после звонка Мусаева генерал Шихалиев сообщил об этом «наверх» (имеется в виду Эльдар Махмудов - ред.). А «сверху» сказали: для закрытия дела требуется 500.000 долларов. Если деньги найдутся, дело в отношении Интигама Султанова будет закрыто. «Я сказал следователю, что могу дать только четыре или пять тысяч манатов. А он ответил: «Не обижайся, но ничем хорошим для тебя и сына это не закончится». В июне 2009 года он дважды вызывал меня и требовал, чтобы я как можно быстрее погасил «задолженность». Говорил мне и сыну, что никто не сможет нам помочь, что это - поручение руководства. К следователю присоединился и Мовлам Шихалиев, он оскорблял меня, требуя отдать деньги», - рассказывает Султанов. Наконец 15 июня сын бизнесмена был задержан сотрудниками МНБ. Не отставали сотрудники министерства и от Султанова-старшего. Следователь вновь вызвал к себе бизнесмена и сказал: «Есть приказ от руководства, Мовлам Шихалиев требует, чтобы тебя тоже арестовали». Я испугался и попросил Вюсала о помощи. Тот сказал, что обязан доложить Мовламу Шихалиеву. Вернувшись через десять минут, он заявил, что Шихалиев требует 360 тысяч долларов, в противном случае грозится меня арестовать. За эти деньги он соглашался отпустить и меня, и сына. Я был вынужден согласиться». Следователь потребовал от бизнесмена дополнительно для себя еще 10.000 манатов, поклявшись сыном, что из 360.000 долларов ему ничего не перепадет. В тот же день бизнесмен позвонил своему брату, Мирзе Пашаеву, и попросил его взять из дома 250 тысяч долларов, остальные деньги одолжить у друзей и знакомых и передать все в МНБ. Из заявления потерпевшего: «Следователь сказал, что как только доставят деньги, отпустят меня, а потом и сына. Я не возражал и ночь провел в комнате следователя. На следующий день Мовлам Шихалиев вошел в комнату, оскорбил меня и спросил следователя, почему я еще не арестован. Следователь сообщил, что деньги уже на подходе. Днем пришли мой брат и еще один родственник, однако в комнату следователя они не вошли. Следователь отправился с ними в кабинет Шихалиева. Вернувшись, сказал, что дело улажено, однако ему самому не перепало и гроша, а потому нужно сделать «подарок» и ему».