Профессиональный подход к экспорту продукции растениеводства дает свои результаты заявление агентства
По итогам переговоров Агентства пищевой безопасности (АПБ) с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) устранены некоторые преграды, связанные с экспортом в Россию продукции растениеводства. Об этом сообщил журналистам председатель агентства Гошгар Тахмазли.
В ходе последней встречи руководителей двух ведомств в Москве глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высоко оценил меры контроля, осуществляемые АПБ в этой области, а также особо подчеркнул профессионализм лабораторий, созданных в пищевой сфере в Азербайджане, в обеспечении продовольственной безопасности.
Г.Тахмазли отметил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями видеомониторинг, проводимый Россией с целью получения разрешения на экспорт в компаниях - производителях помидоров, прекращается, и с 1 декабря текущего года разрешение Россельхознадзора на экспорт помидоров будет выдаваться непосредственно на основании гарантийного письма АПБ. Также будут определены продукты растениеводства с низким уровнем риска, которые будут включены в "зеленый коридор" фитосанитарного контроля при экспорте в Россию.
Согласно достигнутому соглашению, с 1 декабря текущего года будет прекращена проверка каждой партии экспортируемой продукции растениеводства на наличие заболеваний вирусного и бактериального происхождения и результаты мониторинга и первичной лабораторной экспертизы, проводимые специалистами АПБ в хозяйствах, будут считаться достаточными. Это позволит избежать дополнительных трат времени и средств предпринимателей.
Несмотря на то, что в результате проведенных переговоров перевозка помидоров и яблок железной дорогой была продлена до 1 апреля 2022 года, с учетом фитосанитарных мер, осуществляемых АПБ, этот срок будет увеличен по инициативе Азербайджана. Это позволит ЗАО ”Азербайджанские железные дороги " обеспечить перевозку продукции растительного происхождения в контейнерах, отвечающих международным стандартам.
Отметим, что в целях устранения наблюдаемой на границе между Азербайджаном и Россией плотности автотранспорта до 1 декабря текущего года будут проведены встречи на уровне заместителей председателей ведомств на пункте пропуска Яраг-Казмаляр Республики Дагестан.