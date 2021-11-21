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По итогам переговоров Агентства пищевой безопасности (АПБ) с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) устранены некоторые преграды, связанные с экспортом в Россию продукции растениеводства. Об этом сообщил журналистам председатель агентства Гошгар Тахмазли. В ходе последней встречи руководителей двух ведомств в Москве глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высоко оценил меры контроля, осуществляемые АПБ в этой области, а также особо подчеркнул профессионализм лабораторий, созданных в пищевой сфере в Азербайджане, в обеспечении продовольственной безопасности.

Г.Тахмазли отметил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями видеомониторинг, проводимый Россией с целью получения разрешения на экспорт в компаниях - производителях помидоров, прекращается, и с 1 декабря текущего года разрешение Россельхознадзора на экспорт помидоров будет выдаваться непосредственно на основании гарантийного письма АПБ. Также будут определены продукты растениеводства с низким уровнем риска, которые будут включены в "зеленый коридор" фитосанитарного контроля при экспорте в Россию. Согласно достигнутому соглашению, с 1 декабря текущего года будет прекращена проверка каждой партии экспортируемой продукции растениеводства на наличие заболеваний вирусного и бактериального происхождения и результаты мониторинга и первичной лабораторной экспертизы, проводимые специалистами АПБ в хозяйствах, будут считаться достаточными. Это позволит избежать дополнительных трат времени и средств предпринимателей.