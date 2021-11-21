Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 50 квартир семьям шехидов и инвалидам войны в бакинском поселке Рамана.

Как сообщили haqqin.az в Минтруда и соцзащиты, документы на квартиры гражданам вручили заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при министерстве Заур Ибрагимов и председатель Общественного объединения «Ветераны Отечественной войны» Физули Рзагулиев.

Ибрагимов отметил, что в 2021 году продолжаются работы по предоставлению трех тысяч квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны. Из них гражданам этой категории уже предоставлены 1 900 квартир и частных домов. До сегодняшнего дня 11 100 семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены квартиры и частные дома.