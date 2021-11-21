Посол Литценбергер: американские компании участвуют в проектах в Карабахе

Три компании из США участвуют в проектах на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом сказал журналистам на сегодняшней пресс-конференции посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Американский дипломат считает, что есть большие возможности для участия компаний из США в реализации проектов в Карабахе: «Американские компании обладают самыми лучшими технологиями и решениями. Они могут предоставить самые современные технологии и передовой опыт».