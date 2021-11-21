В Азербайджане оштрафовали граждан Кувейта
В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, на территории охотничьего хозяйства Махмудчала оштрафованы четверо иностранных граждан, нарушившие требования законодательства Азербайджанской Республики «Об охоте», передает Qafqazinfo.
Сообщается, что все нарушители являются гражданами Кувейта.
В соответствии с требованиями законодательства было проведено необходимое оформление протоколов. Виновники оштрафованы на сумму 4 тысячи манатов.