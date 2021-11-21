Киев заинтересовался Bayraktar Akinci: они неуязвимы для российской ПВО
21 ноября, командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный встретился с генеральным директором турецкой компании Baykar Makina Халуком Байрактаром. По данным украинских СМИ, стороны обсудили поставку ударных беспилотников Bayraktar TB2 украинской армии.
Отмечается, что Залужный и Байрактар также обсудили создание в Киевской области учебно-ремонтного центра систем ПВО, и подготовку украинских кадров в этой области. Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с созданием четырех бригад ударно-разведывательных БПЛА в украинской армии.
По мнению Байрактара, в будущем стратегическим оружием для Украины могут стать ударные беспилотники Bayraktar Akinci, которые летают выше и несут больше боеприпасов. Отмечается, что 30 деталей и сборочных единиц для двигателя данного беспилотника Baykar Makina закупила у украинской компании «Мотор Сич».
Согласно данным haqqın.az, Baykar Makina начала массовое производство ударных дронов Akinci в этом году. Первые три таких БПЛА уже переданы турецким вооруженным силам. Как сообщает украинское издание Defense Express, Киев обсуждает возможность закупки таких беспилотников в Турции вслед за Bayraktar TB2.
Для Вооруженных сил Украины вариант закупки Akinci кажется более логичным и реалистичным. К тому же у ВВС и ВМФ уже есть ударные беспилотники Bayraktar TB2, и разработанное для них высокоточное оружие может быть использовано в Akinci, пишет издание.
Украинские военные аналитики отмечают, что Akinci более совершенна и в технологическом плане превосходит предыдущую модель. Эти беспилотники могут нести 4 ракеты с лазерными боеголовками MAM-C и MAM-L, а также ракеты класса «воздух-воздух» «Гекдоган» и «Боздоган», крылатую ракету SOM с дальностью полета 200 километров и высокоточную авиабомбу «Mark 83 JDAM» массой 500 килограммов.
Что касается борьбы с ПВО, то эксперты издания отмечают, что максимальная высота полета Akinci составляет 12 километров, что делает его недоступным для российских зенитно-ракетных комплексов, дислоцированных в Донбассе. «Причем речь идет не только о зенитно-ракетных комплексах типа «Стрела-10» и «Оса», которые были массово уничтожены Bayraktar TB2 во время войны в Карабахе, но и о комплексе «Тор», максимальная высота поражения которого составляет 10 километров», - говорится в статье.
Широко разрекламированный российский зенитный комплекс «Панцирь С1» также может оказаться беспомощным перед Akinci. Ранее как минимум 23 единицы этого комплекса были подбиты Baykaktar TB2 в Сирии и Ливии. Кроме того, Akinci несет на вооружении «умные» боеприпасы МАМ-Т, способные поразить цель с расстояния 30 километров, что позволяет уничтожить «Панцирь» без дополнительного риска.
В статье отмечается, что зенитно-ракетные комплексы «Бук» и С-300 могут представлять определенную угрозу для Akinci, но они могут быть легко поражены 200-километровой крылатой ракетой SOM, без попадания в зону ответственности этих комплексов.