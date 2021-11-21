Киев заинтересовался Bayraktar Akinci: они неуязвимы для российской ПВО

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21 ноября, командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный встретился с генеральным директором турецкой компании Baykar Makina Халуком Байрактаром. По данным украинских СМИ, стороны обсудили поставку ударных беспилотников Bayraktar TB2 украинской армии. Отмечается, что Залужный и Байрактар также обсудили создание в Киевской области учебно-ремонтного центра систем ПВО, и подготовку украинских кадров в этой области. Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с созданием четырех бригад ударно-разведывательных БПЛА в украинской армии. По мнению Байрактара, в будущем стратегическим оружием для Украины могут стать ударные беспилотники Bayraktar Akinci, которые летают выше и несут больше боеприпасов. Отмечается, что 30 деталей и сборочных единиц для двигателя данного беспилотника Baykar Makina закупила у украинской компании «Мотор Сич».

Согласно данным haqqın.az, Baykar Makina начала массовое производство ударных дронов Akinci в этом году. Первые три таких БПЛА уже переданы турецким вооруженным силам. Как сообщает украинское издание Defense Express, Киев обсуждает возможность закупки таких беспилотников в Турции вслед за Bayraktar TB2. Для Вооруженных сил Украины вариант закупки Akinci кажется более логичным и реалистичным. К тому же у ВВС и ВМФ уже есть ударные беспилотники Bayraktar TB2, и разработанное для них высокоточное оружие может быть использовано в Akinci, пишет издание. Украинские военные аналитики отмечают, что Akinci более совершенна и в технологическом плане превосходит предыдущую модель. Эти беспилотники могут нести 4 ракеты с лазерными боеголовками MAM-C и MAM-L, а также ракеты класса «воздух-воздух» «Гекдоган» и «Боздоган», крылатую ракету SOM с дальностью полета 200 километров и высокоточную авиабомбу «Mark 83 JDAM» массой 500 килограммов.