Новые рекорды от Topaz

«В течение октября текущего года владелец марки Topaz ЗАО Caspiantech, совершив рекордный оборот, внес в государственный бюджет налоговую пошлину в размере 4,053,958 манатов, а собственников пунктов Topaz обеспечил прибылью в 3 078 047 манатов. Также в течение этого месяца Topaz осуществил рекордные за всю свою историю ежемесячные выплаты во всех трех направлениях, принеся любителям ставок выигрыши в размере 29 478 555 манатов. Итого за 2021 год ЗАО Caspiantech заплатило в госбюджет налоговую пошлину на общую сумму в 29 098 104 маната», - сказал директор ЗАО.

«Topaz продолжает радовать любителей ставок и быстро выполнять свои обязательства». Об этом заявил директор ЗАО Caspiantech Вусал Мамедов. По его словам, в октябре 2021 года Topaz поставил новые рекорды.

В.Мамедов отметил, что торговая марка Topaz ЗАО Caspiantech (ранее ЗАО Azerinteltek) начала свою деятельность в 2011 году как первый и единственный законный оператор спортивных тотализаторов в Азербайджане.

«С момента своего создания и до сих пор Topaz, активно поддерживающий развитие спорта, в 2012-2019 годах был спонсором Премьер-лиги Азербайджана. Работая над многими проектами, торговая марка также внесла достойный вклад в развитие различных видов спорта в стране.

Так, на оказание поддержки развитию спорта в 2021 году ЗАО Caspiantech выделило 1 500 000 манатов. В Федерацию киберспорта Азербайджана был осуществлен спонсорский вклад в размере 125 000 манатов, а Национальному олимпийскому комитету Азербайджана оказана поддержка в размере 1 500 000 манатов.

Topaz – единственный законный оператор спортивных ставок в Азербайджане. Topaz помогает заработать и всегда выплачивает выигрыши!», - резюмировал В. Мамедов.