Учения спецназа Азербайджана в Нахчыване обновлено, фото, видео
Спецназ Отдельной общевойсковой армии Азербайджана провел тактико-специальные учения в Нахчыванской Автономной Республике.
Согласно сценарию учений, за которыми следили командующий спецназом генерал-полковник Керем Мустафаев и представители ВС Турции, подразделения специального назначения провели операцию с целью взять живым главу террористической группировки, готовившей провокацию, и уничтожить склады с боеприпасами условного противника.
Учения отрядов специального назначения сопровождались поддержкой вертолетов.