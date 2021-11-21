После войны в Карабахе на минах подорвались почти 180 азербайджанцев

В Азербайджане за период с 10 ноября 2020 года по 22 ноября 2021 года в результате подрыва на минах погибли или получили ранения около 180 человек, большинство из которых - гражданские лица.

Также на освобожденных территориях за указанный период было обнаружено 10 455 противопехотных, 4 640 противотанковых мин и 12 637 неразорвавшихся боеприпасов.

На сегодняшний день территория площадью 6 286 гектаров очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.