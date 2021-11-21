Бакинские геймеры потратили деньги с банковской карты иностранца

Гражданин одной из зарубежных стран, проживающий в Азербайджане, обратился в полицию в связи с похищением неизвестными с его банковской карты $27 тыс., сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, подозреваемые в совершении преступления жители столицы Зохраб Алиев и Орхан Гафаров в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и переданы следствию.

Как отмечается, мошенники использовали средства с карточки потерпевшего для оплаты виртуальных игр на сайтах онлайн-покупок, а также совершали выплаты различного назначения. Указанные лица в своих показаниях признались в преступных деяниях.

Отмечается, что в отношении задержанных продолжается разбирательство в следственном отделе Ясамальского РУП.