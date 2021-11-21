Премьер-министр Великобритании рассказал о «Свинке Пеппа» и сравнил себя с Моисеем оппозиция в шоке
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед бизнес-лидерами, раскритиковал их за то, что не они придумали мультипликационного персонажа Свинку Пеппа, а также сравнил себя с пророком Моисеем, пишет The Guardian.
Выступая с речью на ежегодной встрече Конфедерации британской промышленности, Джонсон потерял свой листок с записями и решил рассказать про свой недавний визит в развлекательный центр «Мир Свинки Пеппа» в Хэмпшире.
«Вчера я был, как и все мы, в «Мире Свинки Пеппа». Поднимите руки, если и вы там уже побывали», - сказал премьер-министр.
Он отметил, что очень любит «Мир Свинки Пеппа» за безопасность, дисциплину и наличие новейшей системы общественного транспорта.
«Кто бы мог подумать, что свинья, похожая на фен, будет экспортироваться в 180 стран мира? Этот бизнес стоит не менее 6 миллиардов фунтов стерлингов и будет стоить еще больше со временем! Ни одно правительство в мире, ни один государственный служащий не придумал бы такое. Тот, кто создал его - гений», - добавил Борис Джонсон.
Глава британского правительства также сравнил себя с Моисеем за то, что разработал «план из 10 пунктов», помогающий предприятиям вкладывать средства в борьбу с изменением климата, подобно заповедям пророка.
Речь британского премьера привела оппозицию во главе с лидером Лейбористской партии Рэйчел Ривз в шок и была встречена негативно.
«Эта речь доказала несерьезность отношения к британскому бизнесу и отсутствие государственного плана по развитию экономики», - заявила Ривз.