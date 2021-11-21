Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед бизнес-лидерами, раскритиковал их за то, что не они придумали мультипликационного персонажа Свинку Пеппа, а также сравнил себя с пророком Моисеем, пишет The Guardian.

Выступая с речью на ежегодной встрече Конфедерации британской промышленности, Джонсон потерял свой листок с записями и решил рассказать про свой недавний визит в развлекательный центр «Мир Свинки Пеппа» в Хэмпшире.

«Вчера я был, как и все мы, в «Мире Свинки Пеппа». Поднимите руки, если и вы там уже побывали», - сказал премьер-министр.