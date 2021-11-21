Акар рассказал о провокациях Греции в регионе

По словам министра, Турция внимательно отслеживает происходящее в акватории Эгейского моря и в Восточном Средиземноморье, максимально избегая враждебных действий при защите своих национальных интересов.

Греция прибегает к провокационной риторике и агрессивным действиям, способствующим росту напряженности в регионе. Об этом в ходе заседания с участием начальника Генштаба Яшара Гюлера и командующих родами войск заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

«Все шаги Анкары в регионе предпринимаются продуманно и с хладнокровием, тогда как греческая сторона пытается исказить реалии региона и позиционировать Турцию в качестве страны-агрессора, а саму Грецию - жертвой. Хотя реалии налицо. Именно Греция проводит курс на экспансию и агрессию», - сказал Акар.

Глава оборонного ведомства также привлек внимание к действиям греческих военных, применяющих силу против беженцев и мигрантов посреди Эгейского моря.

«Заявляя о правах человека, греческие военные при этом прокалывают надувные лодки с мигрантами и обстреливают беззащитных людей посреди моря, что является преступлением против человечности. Налицо лицемерие и двуличие», - подчеркнул министр.