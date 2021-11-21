В Москве женщина пыталась продать своего ребенка за $ 1300

В Москве 26-летняя женщина хотела продать своего новорожденного сына. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по городу Москва.

По версии следствия, девушка опубликовала в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего маленького сына. Во время общения с предполагаемыми родителями она попросила 100 тысяч рублей (около 1300 долларов – ред.). Затем прилетела в Москву и в отеле Mak-House передала ребенка покупательнице. Преступницу задержали, сделка по продаже ребенка проходила в рамках оперативных мероприятий.

Сейчас ребенок в безопасности, он помещен в специальное медицинское учреждение.

Продолжается расследование уголовного дела.