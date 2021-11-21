Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о должности президента белорусско-российского Союзного государства.

"А вопрос "один президент", "два президента"… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.

Согласно сообщению, в интервью медикомпании BBC белорусский президент пояснил значение слова "союз" в данном контексте - это выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств. "Формируя свой союз с середины 1990-х годов… четко определялись, что это будут две страны - Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство", - подчеркнул Лукашенко.