В Баку пройдет Международный форум Низами Гянджеви

24-26 ноября в Баку при организации Министерства культуры и Исполнительной власти города состоится Международный форум Низами Гянджеви. Форум пройдет в рамках Года Низами Гянджеви.

В международном форуме на тему «Творчество Низами Гянджеви — как мост между культурами» примут участие более 40 ученых из 15 зарубежных стран, а также государственные деятели, руководители высших учебных заведений, представители международных организаций и дипломатического корпуса.

Форум будет включать в себя различные панельные дискуссии, презентации, двусторонние встречи, презентации книг, культурные и другие мероприятия.