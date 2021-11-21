С целью сокращения объемов выбросов, управления отходами, утилизации и поощрения роли использования общественного транспорта в борьбе с изменением климата для экологически чистой окружающей среды и здорового будущего была организована поездка волонтеров транспорта и ЭКО в ОАО “Чистый город”.

Волонтеры проехали на автобусе, который соответствует стандартам Евро 6, работающем на сжатом природном газе (СПГ). В рамках визита они ознакомились с современными технологическими новшествами и заводами, функционирующими в соответствии со стандартами охраны окружающей среды. Волонтеры ознакомились с сортировкой твердых бытовых отходов, процессом их переработки, Управлением отходами, процессом сжигания и обезвреживания твердых бытовых отходов. В рамках информационного тура участникам были розданы брошюры, отражающие деятельность ОАО "Чистый город" и даны ответы на вопросы, связанные с правильным управлением отходами.

На саммите по изменению климата COP26 была поставлена цель улучшить такие привычки, как ходьба, предпочтение экологически чистым транспортным средствам и использование общественного транспорта для сокращения выбросов углерода.

Для достижения поставленных целей, таких как цели в области устойчивого развития (ЦУР) 11 “обеспечение открытости, безопасности, устойчивости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов”, ЦУР 13 Министерство экологии и природных ресурсов и Бакинское транспортное агентство создали совместную рабочую группу для содействия борьбе с изменением климата.

В столице ведется совместная работа по расширению пешеходных зон, увеличению зелени, поощрению использования экологически чистых транспортных средств, реализации эколого-социальных проектов, проводится широкая просветительская работа среди граждан с участием волонтеров.

Роль волонтеров в борьбе с изменением климата неоспорима во всем мире. Постоянно в этом направлении будут продолжать свою деятельность волонтеры транспорта и ЭКО.