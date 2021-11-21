Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран ФОТО;ОБНОВЛЕНО
Сегодня, 22 ноября, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Португалии в нашей стране Жаиме Ван Зеллера. Об этом сообщает АзерТАдж.
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Сегодня, 22 ноября, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных чрезвычайных и полномочных послов ряда стран. Об этом сообщает АзерТАдж.
Так, глава государства принял верительные грамоты посла Федеративной Республики Нигерия в нашей стране Якубу Сантураки Сулеймана, республики Уганда – Мухаммада Тезикубы Кисамбиры и Финляндской Республики – Кирсти Нарине.