В трех районах Азербайджана не будет газа
На территории трех районов Азербайджана будет ограничено подача газа. Об этом сообщили в Производственном объединении «Азеригаз».
Причиной ограничения подачи «голубого топлива» являются предстоящие ремонтные работы на магистральном газопроводе высокого давления "Газымамед-Газах".
«С 09:00 часов 23.11.2021 года до завершения работ будет прервано газоснабжение полностью Исмаиллинского района (город Исмаиллы и 28 сел района), пяти сел Агсуинского района и семи сел Гёйчайского района», - отмечается в сообщении.