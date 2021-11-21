Украинские полицейские накрыли организованную армянином сходку ВИДЕО
В Днепропетровской области Украины в ходе полицейской спецоперации задержаны участники организованной преступной группировки, на счету которых вымогательства, вооруженные разбойные нападения, кражи и лишение свободы с целью вымогательства несуществующих долгов, сообщает "Украинская правда".
Между организатором и одним из активных участников преступной группы возник конфликт, вероятно, из-за перераспределения ролей и преступного влияния. В ходе конфликта в публичном месте злоумышленники устроили стрельбу, в результате которой был ранен один человек.
Правохранители провели спецоперацию, в результате которой все девять злоумышленников были задержаны при попытке побега.
Глава областной полиции Анатолий Щадило рассказал, что это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. При задержании у них изъяли семь пистолетов с явными признаками переделки под стрельбу боевыми патронами. Полицейские установили, что организатором группы является 35-летний гражданин Армении, находившийся на территории Украины нелегально.