В Днепропетровской области Украины в ходе полицейской спецоперации задержаны участники организованной преступной группировки, на счету которых вымогательства, вооруженные разбойные нападения, кражи и лишение свободы с целью вымогательства несуществующих долгов, сообщает "Украинская правда".

Между организатором и одним из активных участников преступной группы возник конфликт, вероятно, из-за перераспределения ролей и преступного влияния. В ходе конфликта в публичном месте злоумышленники устроили стрельбу, в результате которой был ранен один человек.