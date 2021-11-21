«Газовый конфликт» между Россией и Молдовой продолжается

"Газпром" уведомил Молдову, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж, сообщает РИА Новости.

Российский "Газпром" заключил контракт с Молдовой при условии полного внесения текущих платежей за газ, оплата должна поступить в понедельник, если этого не произойдет, то компания прекратит поставки газа в республику, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

В ответ на это в пресс-службе министерства инфраструктуры Молдовы заявили, что власти страны не получали уведомления от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа из-за неуплаты.