Террористы из Ирана планировали взрывы в Бахрейне

Министерство внутренних дел Бахрейна объявило в понедельник, 22 ноября, об аресте группы боевиков, которые планировали теракты в стране, передает radiofarda.

Также сообщается об изъятии оружия и взрывчатых веществ, которые попали в страну из Ирана.

В заявлении МВД Бахрейна говорится, что задержанные были связаны с «террористическими группами в Иране» и планировали взрывы против безопасности и стабильности граждан Бахрейна.

О точном числе задержанных и изъятого оружия не сообщается.

Отметим, Бахрейн в последние годы неоднократно обвинял Иран в попытках свергнуть суннитское правительство страны шиитским меньшинством. Иран эти обвинения отрицает.