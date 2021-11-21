Террористы из Ирана планировали взрывы в Бахрейне
Министерство внутренних дел Бахрейна объявило в понедельник, 22 ноября, об аресте группы боевиков, которые планировали теракты в стране, передает radiofarda.
Также сообщается об изъятии оружия и взрывчатых веществ, которые попали в страну из Ирана.
В заявлении МВД Бахрейна говорится, что задержанные были связаны с «террористическими группами в Иране» и планировали взрывы против безопасности и стабильности граждан Бахрейна.
О точном числе задержанных и изъятого оружия не сообщается.
Отметим, Бахрейн в последние годы неоднократно обвинял Иран в попытках свергнуть суннитское правительство страны шиитским меньшинством. Иран эти обвинения отрицает.