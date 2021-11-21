Сержу Саргсяну предъявлено обвинение избрана мера пресечения
Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом Sputnik Армения сообщили в пресс-службе Антикоррупционного комитета.
"Мерой пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, сегодня утром, 22 ноября, Антикоррупционный комитет Армении вызвал на допрос в качестве обвиняемого бывшего президента республики Сержа Саргсяна по делу о получении взятки в период нахождения в должности президента от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян.