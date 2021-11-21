Задержанный по подозрению в убийстве житель Санкт-Петербурга Егор Комаров утверждал, что в прошлом году в родном городе убил человека, чтобы попробовать на вкус его мясо.

Мужчина рассказал правоохранителям, что в 2020-м в Выборгском районе Петербурга "пошел на охоту" в парк "Сосновка", поскольку там нет видеокамер и ходит мало людей, увидел мужчину и напал на него – примерно 10 раз ударил в область шеи, пишет 47news.ru.