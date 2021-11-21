Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева привела разъяснения относительно слов политика о принадлежности Крыма в ходе теледебатов, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Болгарии Румен Радев ранее назвал полуостров российским, заявив, что "в политике есть реалии". При этом он отказался признать возвращение Крыма соответствующим международному праву.

"С юридической точки зрения, Крым принадлежит Украине, и его аннексия нарушает международное право. Болгария неоднократно выражала поддержку суверенитету и территориальной целостности (Украины - ред.), но, как президент Радев отметил в предвыборных дебатах, "на данный момент" Крым под контролем России, и совершенно ясно, что проблему нельзя решить силой", - говорится в сообщении радиостанции.