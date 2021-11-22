Мурад Самедов, собкор 22 ноября 2021, 23:10

После развала СССР с его закрытой плановой экономикой, республики бывшего Союза накрыли штормовые волны дикого капитализма. Бывшие советские граждане, большинство которых страдало дремучей финансовой безграмотностью, стали легкой добычей многочисленных аферистов и вымогателей всех мастей. Построенные в те годы финансовые пирамиды ужасали своей примитивностью и чудовищными масштабами. Достаточно вспомнить «МММ» в России или лопнувшие банки «Мямлякят» и «Вахидбанк» в Азербайджане. Впрочем, несмотря на различные вывески и многоходовые аферистские комбинации, принцип действия пирамид был всегда одинаковым – никто не мог устоять от соблазна получить за 10 долларов сразу 10 тысяч. На эту наживку и «покупались»!

Казалось бы, после диких 90-х, появление таких «пирамид» и мошеннических схем сегодня, в XXI веке, невозможно: люди значительно поумнели, стали лучше разбираться в финансовых механизмах, имеют беспрепятственный доступ к интернету, с помощью которого можно получить любую информацию. И, тем не менее, не так давно МВД республики совместно со специалистами Центробанка провели операцию против группы мошенников, которые, прикрываясь инвестиционной компанией Insuccess, присваивали деньги доверчивых граждан. Главными фигурами в мошеннической схеме были жители Баку Гюляра Абдуллаева и Хаял Яхьяев. Вместе со своими подельниками они организовывали в социальных сетях пиар-компанию по привлечению людей в финансовую пирамиду OCOS. Согласно сообщению МВД, мошенники, используя локальные компьютерные программы, создали фейковую криптовалюту, которую стали продавать людям, весьма смутно представляющим, что такое криптоторговля. Но, учитывая бум на рынке, торговля несуществующей криптовалютой в Азербайджане пошла, что называется, на ура, число жертв мошенников в стране достигло 10 тысяч человек, а сумма нанесенного им ущерба исчисляется миллионами.

Каким же образом мошенникам удалось обмануть такое несусветное число, вроде бы, образованных и неглупых граждан? Сегодня об OCOS знает каждый бакинский таксист. Слухи о таинственной британской компании, обещающей в течение двух с половиной месяцев 50-процентную прибыль от вложенной суммы, распространяются очень быстро. «Массовость» крипто-аферы обеспечили её на редкость привлекательные условия: чтобы стать участником пирамиды, надо вложить не меньше 25 долларов. При этом внутри самой пирамиды, в зависимости от объема вложенных средств, существует, несколько уровней градаций – «Роки», «Бизнесмен», «Инвестор» и «Эксперт». Прибыль с вложения от 25 до 100 долларов аферисты обещают уже через 60 дней. Кстати, судя по роликам в интернете, мошенники действительно выплачивали прибыль, но только с небольших вложений, чтобы создать иллюзию прозрачной работы и привлечь «крупняков». Что касается более серьезных вложений (от 300 до 1000 долларов), то 50-процентную прибыль OCOS обещает уже в течение 75-100 дней, а с сумм от 3.000 до 15.000 долларов прибыль должна поступить в течение 150-200 дней.

У пирамиды вполне солидный, англоязычный сайт - ocos.uk. При заходе на него, складывается ощущение, что речь идет о серьезной инвестиционной компании. Все логично: мошенники не экономят на рекламу и создание собственного имиджа. Впрочем, небольшое расследование, проведенное haqqin.az, установило, что 100% посетителей «солидного» британского сайта являются пользователями из Азербайджана. Внутри мошеннической схемы существовала также система лояльности, согласно которой, любой человек может пригласить в пирамиду друга и получать бонусы с его вкладов. Именно благодаря этой системе, пирамида OCOS получила у нас столь широкое распространение.