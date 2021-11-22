«Что это за страна, я ничего подобного не видел?!». Об этом, как пишет газета «Грапарак», заявил командир 102-й российской военной базы в Республике Армения полковник Дмитрий Овчаров.

Как утверждает газета, полковник Д.Овчаров пожаловался своим близким в связи с бардаком в армянской армии и проявлением неуважения к российским военным:

«Что это за страна, я ничего подобного не видел?! Я встречаюсь с главой силовиков, а через 4 дня его увольняют. Либо меня они ненавидят, либо это совершенно сложно, я ничего не понимаю. У нас здесь огромная база, которая обеспечивает их безопасность. А они не имеют с нами связи и даже не хотят устанавливать этот контакт. Мы в небе над ними устроили авиашоу, специально на это мероприятие приглашали министра обороны Армении, он не приехал и даже не удосужился отправить своих представителей. Что это такое? Что они этим хотят объяснить?», - негодуя вопрошает командир российской военной базы.