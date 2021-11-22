Прокуратура о подорвавшемся на мине в Лачине сотруднике «Азеришиг»

21 ноября в Лачинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что сотрудник ОАО «Азеришиг» Махир Абилов, 1988 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на мине и получил ранения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

Было установлено, что в результате попадания на мину Махир Абилов получил травматическую ампутацию правой ноги ниже пятки.

По факту в прокуратуре Лачинского района проводится расследование.