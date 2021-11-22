Александр Лукашенко рассказал новые подробности переговоров с Ангелой Меркель, которые свидетельствуют о позиции Германии по поводу его легитимности.

Александр Лукашенко заявил, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель признает его президентом Беларуси, ведь на переговорах обращалась к нему исключительно как "господин президент".

Об этом он рассказал в интервью для BBC, видеофрагмент которого опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

"Что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как она ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", – сообщил Лукашенко.

После разговора с А.Лукашенко, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник, 22 ноября, телефонный разговор с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта.

По его словам, стороны «обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в Беларуссии и сложной ситуации на границе с ЕС».

Меркель также напомнила о неизменной поддержке белорусского демократического движения и подчеркнула, что руководство Беларуси должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и «начать серьезный диалог с обществом».