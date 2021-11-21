Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:23

Как стало известно еще ранним утром, в Судане между генералом Бурханом, и премьер-министром страны было достигнуто политическое соглашение о возвращении Хамдока на свой пост и освобождении политических заключенных, а также восстановление конституционного порядка управления в стране. Как и предсказывал haqqin.az, военным Судана потребовалось совсем немного времени, чтобы понять: совершив в конце октября переворот, они откусили кусок власти больше, чем могут прожевать. После чего они начали отыгрывать назад, вести переговоры с отстраненным от власти премьером и суданскими политиками, словом, делать все, чтобы выйти из ситуации максимально сохранив лицо.

Дескать, воля суданского народа – дело святое, мы вообще о перевороте и не думали, а намеревались просто подкорректировать в лучшую сторону идущий в стране процесс демократических перемен. То, что за прошедшие 30 дней в ходе протестов было убито сорок человек, их не особо смущает – «издержки процесса», так сказать. Часть светской оппозиции в Судане с этим не согласна и уже заявила, что возвращение Хамдока на пост премьера – дело хорошее. Но протесты будут продолжены - до тех пор, пока виновные в жертвах среди гражданского населения не будут отданы под суд. Что крайне маловероятно, поскольку, во-первых, суданская армия своих не сдает. А, во-вторых, Хамдоку и стоящим за ним политическим кругам, за возвращение которых к власти и погибли, по большому-то счету эти люди, беспорядки в Судане не нужны – и других забот полно. К тому же, протесты, когда восстановленным гражданским властям придется давить своих вчерашних союзников, создадут негативное отношение международного сообщества. Что означает проблемы с получением многомиллиардной финансовой помощи, а также приостановку кредитных и грантовых траншей. Дело это серьезное – тут можно и про 40 убитых забыть, и вчерашних союзников приструнить: «Не мутите воду и не раскачивайте лодку – ситуация и без того не простая». Впрочем, эти страхи явно преувеличены. В ходе военного переворота международное сообщество много раз выражало «свою глубокую озабоченность ситуацией», но на серьезные экономические санкции все же не пошло, опасаясь, что подобные шаги никак не скажутся на благосостоянии военной верхушки, захватившей власть.