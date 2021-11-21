Мужчин нет: Границы Армении охраняют женщины ВИДЕО
В Армении к охране государственных границ уже стали привлекать представительниц женского пола.
Так, в армянском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором девушка по имени Алиса Мелконян стоит на страже госграницы.
Нехватка мужчин, часть из которых погибла в 44-дневной войне, часть дезертировала, а оставшиеся покинули пределы Армении, заставила взяться за оружие женщин.
А армянские пользователи Сети, в том числе депутаты Национального собрания, с большой гордостью делятся этими кадрами. Видимо, объектов гордости больше не осталось.
Сообщается, что Алиса несет службу на постах, расположенных вблизи армяно-азербайджанской границы.