Мужчин нет: Границы Армении охраняют женщины ВИДЕО

В Армении к охране государственных границ уже стали привлекать представительниц женского пола.

Так, в армянском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором девушка по имени Алиса Мелконян стоит на страже госграницы.

Нехватка мужчин, часть из которых погибла в 44-дневной войне, часть дезертировала, а оставшиеся покинули пределы Армении, заставила взяться за оружие женщин.

А армянские пользователи Сети, в том числе депутаты Национального собрания, с большой гордостью делятся этими кадрами. Видимо, объектов гордости больше не осталось.

Сообщается, что Алиса несет службу на постах, расположенных вблизи армяно-азербайджанской границы.