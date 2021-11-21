Госдеп о "вторжении" России в Украину
Госдеп США на сообщения о том, что РФ якобы готовит вторжение в Украину, заявил, что не знает намерений Москвы, а отталкивается от известных "схем", по которым действует Россия.
"Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия", - сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.
Он подчеркнул, что любые агрессивные действия в отношении Украины вызвали бы беспокойство Вашингтона.
Прайс не сообщил о том, какие могут последовать действия в отношении РФ. "Мы бы не хотели раскрывать наши схемы действий", - цитирует его РИА Новости.
Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о якобы возможном вторжении РФ.