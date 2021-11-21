Госдеп о "вторжении" России в Украину

Госдеп США на сообщения о том, что РФ якобы готовит вторжение в Украину, заявил, что не знает намерений Москвы, а отталкивается от известных "схем", по которым действует Россия.

"Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия", - сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.