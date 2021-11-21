Ильгар Гусейнов, собкор 01:19

На протяжении месяца редакция haqqin.az отслеживает развитие ситуации вокруг рекламных компаний, пострадавших в результате демонтажа их рекламных щитов и баннеров. Погружаясь в тонкости рекламного бизнеса, корреспонденты haqqin.az пришли к выводу, что в Баку за него развернулась нешуточная борьба, а на самых выгодных направлениях рекламного бизнеса установлена фактическая монополия. Напомним, что в 2017 году в Азербайджане была создана отдельная структура - Государственное рекламное агентство (ADRA), призванное навести порядок в сфере наружной рекламы. С созданием ADRA появилась надежда на то, что в этой сфере, наконец-то, будет наведен порядок. В перечень задач ADRA входила поддержка предпринимателей, освобождение их от незаконных платежей и обеспечение прозрачности при заключении сделок. Но, как удалось выяснить haqqin.az, рекламный бизнес за эти годы стал еще более закрытым, а на рынке появился новый, крупный игрок, фактически, монополизировавший права на установку наружной рекламы в топовых точках Баку. Самое интересное в этой истории то, что новым игроком является никто иной, как заместитель главы Государственного рекламного агентства Фахри Абдуллаев, участвующий на рынке посредством компании, открытой на имя его супруги.

Монополия на «Торговой» Не секрет, что самым прибыльным местом в Баку для установки наружной рекламы является центральная улица «Торговая». За последние годы на ней появилось несколько специфических рекламных стендов (корреспонденты haqqin.az насчитали семь таких), которые по справедливости можно называть «золотыми». Потому, что демонстрация различных видов рекламы на каждом из таких стендов стоит от восьми до десяти тысяч манатов в месяц. Но самое удивительное заключается в том, что право устанавливать такие стенды на «Торговой» имеет только одна (?!) компания. И только она может продавать на них рекламные места, поскольку единоличный контроль над этим лакомым куском рекламного «пирога» находится в руках… Фахри Абдуллаева. Другие фирмы, пытавшиеся получить право на установку стендов на «Торговой», переадресовывались в компанию İnkom, которой принадлежат все права. Но, судя по всему, монополия Фахри Абдуллаева начала постепенно распространяться и на другие оживленные улицы и площади Баку. Участники рынка рассказали haqqin.az, что заместитель главы Государственного рекламного агентства, пользуясь финансовыми проблемами компаний по размещению рекламы, целенаправленно выдавливает их с рынка.

Как известно, в период пандемии, одной из наиболее пострадавших была рекламная сфера. Многие компании оказались на грани банкротства, поскольку не могли выплатить деньги за размещение рекламы. Предприниматели отмечают, что, пользуясь ситуацией, Фахри Абдуллаев начал методично забирать них рекламные стенды, которые, по его словам, переходят отныне на баланс государственной рекламной компании İnnova. По существу, ничего незаконного в такой форме «государственной экспроприации» нет. Но вот что странно: плата за трансляцию рекламы перечисляется не государству в лице компании İnnova, а на счет компании İncom, которой управляет… все тот же Фахри Абдуллаев. В результате чиновник, используя административный ресурс, обзавелся 128 рекламными стендами в наиболее оживленных районах азербайджанской столицы.

Прибыльный бизнес на государственных флагах Помимо коммерческой рекламы, на улицах Баку можно часто встретить государственную атрибутику. Одних только флагов Азербайджанской Республики в городе установлено больше тысячи. Так вот, предприимчивый Фахри Абдуллаев и здесь увидел возможность неплохо подзаработать, поставил «на флаги» своего человека, который, при себестоимости флага, не превышающей 20 манатов, требует от рекламщиков за установку каждого флага Азербайджанской Республики 120 манатов. У Абдуллаева есть все основания попасть в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку с такой прибылью флагами своей страны еще никто не торговал!

Сбывшаяся азербайджанская мечта Фахри Абдуллаева Когда речь идет о незаконном обогащении, отдельные азербайджанские чиновники идут на такие хитроумные комбинации, что просто диву даешься. Государственное рекламное агентство, помимо прочего, должно также отстаивать права на интеллектуальную собственность. Но, как оказалось, логотип самого Агентства был, мягко говоря, позаимствован из интернета, что является типичным плагиатом.

Казалось бы, ничего страшного, в крайнем случае госструктура заплатит штраф за незаконное использование чужой интеллектуальной собственности и все дела! Но, как стало известно haqqin.az, за «изготовление» сворованного логотипа Государственное рекламное агентство заплатило ни много, ни мало 850.000 манатов (!!) Стоит ли после этого удивляться, что этот поистине бесценный логотип для ADRA изготовило, а точнее, срисовало из интернета ООО MAXMEDİA, принадлежащее… супруге Фахри Абдуллаева, Шахле Абдуллаевой. Словом, азербайджанская мечта крупным планом: муж-чиновник заказывает у компании своей жены логотип для своей госструктуры за рекордную сумму. И последний мазок в картине тотальной коррупции: эту схему проверяет аудиторская компания ARGENTUM, совладельцем которой является… двоюродный брат Фахри Абдуллаева.

Участники рекламного рынка уверены, что за последними событиями, связанными с демонтажем рекламных установок, приведших к банкротству четырех рекламных компаний, также маячит фигура замглавы ADRA. Именно Фахри Абдуллаев разработал сложную схему, изначальной целью которой было выдавливание конкурентов и тотальная монополизация рекламного рынка. Комментируя факты, изложенные в статье, зампредседателя Государственного рекламного агентства Фахри Абдуллаев в беседе с haqqin.az заявил, что он никак не связан с компанией Incom. Чиновник также опровергает утверждения о монополизации сферы наружной рекламы на «Торговой». По его словам, рекламные стенды на центральной улице города имели или продолжают иметь компании Incom, Times Consalting, государственная Innova и др. В то же время Фахри Абдуллаев признал, что компания MAXMEDİA действительно принадлежит его супруге. «Эта компания была создана еще в 2005 году, задолго до того, как было создано ADRA, и я стал чиновником. Но это не оператор наружной рекламы, а креативное агентство. Ему не принадлежит ни один рекламный стенд в городе», - подчеркнул чиновник.