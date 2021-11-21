Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:47

Индия в последнее время позиционирует себя союзником Армении, и в этой связи возникает вопрос – распространятся ли эти партнерские отношения на коррупцию в оборонной сфере двух стран? И там, и там есть большие мастера этого дела – им было бы небезынтересно обменяться опытом. Разгорающийся в Индии скандал с приобретением французских многоцелевых истребителей Rafale грозит обрушить репутацию премьера Нарендры Моди. Эту историю в местных средствах массовой информации уже называют «самым большим коррупционным скандалом в истории Индии». За этой сделкой с самого начала закрепился полуофициальный термин «мутная». Слишком уж превозносилась она как «неоценимый вклад лично премьера Моди» в обороноспособность Индии, слишком уж многие ее элементы вызывали сомнение, а правящая Bharatiya Janata Party слишком уж настойчиво призывала всех не волноваться. Дескать, никакой коррупции здесь и быть не может, Брахмапутрой клянемся. Еще и пример покажем, как нужно национальные индийские интересы отстаивать.

А началось все в 2012 году, когда французская Dassault выиграла тендер на поставку индийским ВВС 126 многоцелевых истребителей Rafale. Выиграть-то она, конечно, выиграла, но сразу появился камень преткновения. Чисто французскими должны быть всего 18 самолетов. А 108 крылатых машин должны были быть произведены индийской государственной корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Французский концерн вполне обоснованно сомневался в том, что специалисты HAL способны производить такие сложные самолеты и справится с имеющимися в нем технологическими новинками. Переговоры продолжались до апреля 2015 года и вполне могли бы зайти в тупик, если бы в контракт не вмешался лично премьер Моди. В ходе личной встречи с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом он предложил внести в сделку новые условия. Согласно этим изменениям, французы должны были поставить уже 36 самолетов, а остальные – изготовить на совместном предприятии в Индии. Концерн Dassault обогащался на 8,7 миллиарда долларов. Правда, 50 процентов от этой прибыли он должен был вложить в развитие индийского авиапрома – но ведь при этом французы получали гарантированный контроль над серьезной долей этого рынка, что тоже было для них крайне выгодным. И тут на сцене появляется 59-летний Анил Амбани. Особых успехов в бизнесе он не имел. Если его старший брат Мукеш занимает первое место в списке самых богатых людей Индии, то Амал занимает там относительно скромное 45-место, к тому же его бизнес в телекоммуникационной сфере постоянно подвергается проверкам со стороны Центрального бюро расследований, индийского аналога американского ФБР на предмет коррупции.