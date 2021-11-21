Франция и Индия вляпались в грандиозный коррупционный скандал горячая тема
Индия в последнее время позиционирует себя союзником Армении, и в этой связи возникает вопрос – распространятся ли эти партнерские отношения на коррупцию в оборонной сфере двух стран? И там, и там есть большие мастера этого дела – им было бы небезынтересно обменяться опытом. Разгорающийся в Индии скандал с приобретением французских многоцелевых истребителей Rafale грозит обрушить репутацию премьера Нарендры Моди. Эту историю в местных средствах массовой информации уже называют «самым большим коррупционным скандалом в истории Индии».
За этой сделкой с самого начала закрепился полуофициальный термин «мутная». Слишком уж превозносилась она как «неоценимый вклад лично премьера Моди» в обороноспособность Индии, слишком уж многие ее элементы вызывали сомнение, а правящая Bharatiya Janata Party слишком уж настойчиво призывала всех не волноваться. Дескать, никакой коррупции здесь и быть не может, Брахмапутрой клянемся. Еще и пример покажем, как нужно национальные индийские интересы отстаивать.
А началось все в 2012 году, когда французская Dassault выиграла тендер на поставку индийским ВВС 126 многоцелевых истребителей Rafale. Выиграть-то она, конечно, выиграла, но сразу появился камень преткновения. Чисто французскими должны быть всего 18 самолетов. А 108 крылатых машин должны были быть произведены индийской государственной корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Французский концерн вполне обоснованно сомневался в том, что специалисты HAL способны производить такие сложные самолеты и справится с имеющимися в нем технологическими новинками. Переговоры продолжались до апреля 2015 года и вполне могли бы зайти в тупик, если бы в контракт не вмешался лично премьер Моди. В ходе личной встречи с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом он предложил внести в сделку новые условия.
Согласно этим изменениям, французы должны были поставить уже 36 самолетов, а остальные – изготовить на совместном предприятии в Индии. Концерн Dassault обогащался на 8,7 миллиарда долларов. Правда, 50 процентов от этой прибыли он должен был вложить в развитие индийского авиапрома – но ведь при этом французы получали гарантированный контроль над серьезной долей этого рынка, что тоже было для них крайне выгодным.
И тут на сцене появляется 59-летний Анил Амбани. Особых успехов в бизнесе он не имел. Если его старший брат Мукеш занимает первое место в списке самых богатых людей Индии, то Амал занимает там относительно скромное 45-место, к тому же его бизнес в телекоммуникационной сфере постоянно подвергается проверкам со стороны Центрального бюро расследований, индийского аналога американского ФБР на предмет коррупции.
К тому же, он никогда не имел никакого отношения к авиации, разве что пассажиром на самолетах летал. Но все эти недостатки перекрываются одним достоинством – Анил близок к премьеру Нарендре Моди, неоднократно называл его «лидером лидеров» и «королем королей», а главное – является одним из крупнейших спонсоров правящей Bharatiya Janata Party, регулярно выписывая ей чеки со многими нулями.
Так вот, за 13 дней до того, как состоялась встреча Моди и Олланда, Амбани учредил новую оборонную компанию под названием Reliance Defense, а сам вместе с премьером отправился во Францию. И вот какое «внезапное совпадение»: именно эта фирма-скороспелка, не имеющая никаких производственных площадей и опыта в авиастроении – получает контракт с Dassault на развитие индийского производства многоцелевых истребителей по французским лицензиям.
На поднявшуюся волну возмущения в Индии власти страны ответили, что подробности сделки не могут быть раскрыты, поскольку «точная стоимость каждого ее компонента может предоставить информацию о различных системах вооружений и, таким образом, поставить под угрозу нашу национальную безопасность». На этом и стоят, категорически отказываясь представить индийскому парламенту любые документы о текущем состоянии сделки.
А когда индийская общественность обратилась к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону, тот заявил, что разглашать параметры сделки может только индийское правительство, Франция здесь не при чем. Хотя в обороте уже появились конкретные документы о том, кто из аппарата индийского премьера и сколько получил от Dassault «секретных комиссионных».
А между тем сумма, которую должен получить от контракта индийский авиапром на свое развитие – продолжает уменьшаться. Видимо, прямо пропорционально тому, сколько денег уходит в карман Анила Амбани и в фонды правящей Bharatiya Janata Party. Такой вот «неподкупный» премьер, такова цена его обещаниям искоренить в Индии коррупцию.
Кстати, в конце 1980-х обвинения в коррупции по поводу оборонного заказа Индии у Швеции, «скандал с Бофорс», привели к поражению на выборах правительства Индийского национального Конгресса во главе с Радживом Ганди. Повторится ли эта история на предстоящих парламентских выборах – предсказать не может никто. Но то, что коррупции в Индии все партии покорны – не вызывает теперь никаких сомнений.