Золотые копи царя Евлаха Годжи Самедова...

Между тем, после ареста Самедова, обвиненного во взяточничестве и злоупотреблении служебными полномочиями, были конфискованы принадлежавшие ему и его родственникам дома и квартиры, земельные участки и торговые объекты.

Бывший глава исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов обжаловал вынесенный ему ранее приговор - 7 лет и 3 месяца лишения свободы. Апелляцию Самедова рассматривает Шекинский апелляционный суд. Экс-глава Евлаха просит судей с учетом состояния его здоровья изменить приговор, намереваясь, таким образом, избежать тюремного заключения.

- Две квартиры стоимостью 377 тысяч и 220 тысяч манатов соответственно;

- Два торговых объекта в Евлахе стоимостью 63,7 тысячи манатов и 57,4 тысячи манатов соответственно;

- Пять разных земельных участков общей стоимостью 61 800 манатов в селе Гоюнбинасы Евлахского района;

- Земельный участок стоимостью 18 000 манат в селе Хаварлы;

- Три отдельных земельных участка в селе Ашагы Агджакенд Геранбойского района общей стоимостью 50 тысяч 950 манатов;

- 0,37 гектаров территории в том же селе, на которых построены два дома стоимостью 321 000 манатов;

- ресторан «Звуки воды» стоимостью 200 000 манат в поселке Аран города Евлах;

- Торговый объект площадью 2 тысячи 159 квадратных метров стоимостью 228 тысяч манатов в селе Салахлы Евлахского района;

- Двухэтажный детский сад стоимостью 251 тысяча манатов.

К тому же у Годжи Самедова конфисковали наличные деньги в размере 30 тысяч манатов.

Исполнительная власть Евлахского района в связи с действиями своего бывшего главы подала гражданский иск на сумму 1 546 000 манатов, а центр DOST при министерстве труда и социальной защиты населения - на сумму 58 000 манатов. Шекинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил выдвинутые иски. Согласно приговору, часть конфискованного имущества бывшего главы Евлаха и его родственников будет направлена на возмещение ущерба вышеуказанным учреждениям. Остальные средства будут переданы государству.

К слову, комментируя постройку того самого детского сада со скамьи подсудимых, Самедов сообщил, что пришло поручение построить детский сад в каждом районе. Предприниматели, по словам Самедова, делать это отказались и ему пришлось взять эту миссию на себя. По словам бывшего главы Евлаха, сначала он хотел зарегистрировать детский сад на имя своего сына, но позже передумал и зарегистрировал на принадлежащую чиновнику компанию.

Бывший глава исполнительной власти признался, что некий предприниматель за взятки выигрывал тендеры, объявляемые Исполнительной властью Евлахского района. Этот предприниматель передал ему 100 тысяч манатов. Эти деньги пошли на строительство вышеупомянутого детского сада.

61-летний Годжа Самедов возглавлял Евлахский район в 2011-2019 годах.

Задержанный в декабре 2019 года в результате операции, проведенной сотрудниками СГБ, Самедов обвиняется в хищении средств, выделенных на оплату труда граждан, участвовавших в общественных работах. Утверждается, что бывший глава исполнительной власти присвоил 236 тысяч манатов с зарплатных карточек, выданных 133 лицам, зарегистрированным в качестве сотрудников различных государственных структур. Также Самедова обвинили в хищении 616 тысяч манатов из средств, выделенных на благоустройство возглавляемого им района в 2017-2019 годах - деньги переводились на счета частных компаний, а после обналичивались.

Напомним, что Самедову, а также бывшим главам Агстафинского, Нефтчалинского, Билясуварского, Имишлинского, Кюрдамирского, Джалилабадского и Шамкирского районов были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, взяточничестве в крупном размере и хищениях.