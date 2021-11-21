В израильской полиции полагают, что за участившимися случаями контрабанды оружия в страну стоит ливанская организация "Хезболла", которая поставила перед собой цель вооружить израильских арабов. Об этом пишет сайт телеканала Keshet 12.

В статье говорится, что после вспышки насилия в Лоде, Хайфе и Рамле во время операции "Страж стен", "Хеболла" стала готовить и вооружать арабов в Израиле к подобным бунтам в будущем. При этом ливанская организация "заинтересована" в контрабанде "качественного" оружия.

В полиции отмечают не только увеличение числа попыток контрабанды оружия в Израиль из Ливана и Иордании, но и улучшение его качества. С начала года погранотделение полиции Северного округа пресекло контрабанду 140 пистолетов, 20 автоматов. При этом в стражи правопорядка полагают, что большую часть контрабандного оружия им не удалось перехватить.