Прошло чуть больше двадцати лет после премьеры «Армагеддона», и специалисты НАСА предпринимают важную попытку освоения технологий, которые помогут в опасную минуту спасти Землю. В фильме проект спасения разрабатывается в последний момент в дикой спешке, сейчас же ученые решили воспользоваться неопределенным запасом времени, который пока есть у человечества до появления актуальной угрозы. В этот раз обошлось без Брюса Уиллиса.

Знаменитый американский фильм под названием «Армагеддон» рассказывает историю о том, как человечество столкнулось с угрозой уничтожения: к Земле приближается астероид, после столкновения планеты с которым погибнет все живое. Как и положено, Брюс Уиллис Землю спасает.

В среду с космодрома в Калифорнии с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 будет запущен космический аппарат Dart, который должен будет достигнуть астероидной системы Дидима. Дидим – это небольшой астероид диаметром около 800 метров, вокруг которого в свою очередь вращается спутник Диморф диаметром в 150 метров. В период, когда Дидим и Диморф будут на ближайшем участке своей орбиты к Земле, около 11 миллионов километров, это случится между 26 сентября и 1 октября следующего года, аппарат весом 680 килограммов должен будет столкнуться с Диморфом.

За десять дней до этого от основного аппарата Dart отделится небольшой самостоятельный спутник, снабженный оборудованием, которое позволит вблизи заснять столкновение, зафиксировать изменение орбиты Диморфа и передать данные на Землю.

В ноябре 2024 года к системе Дидима подлетит аппарат Европейского космического агентства Hera, который еще раз изучит последствия столкновения со спутником астероида и передаст необходимые сведения на Землю. Так что это сложная, многоактная операция.

Изучив все полученные данные, ученые получат реальный, не смоделированный опыт воздействия на дальние космические объекты с целью изменения их траектории, что позволит лучше понять, как быть в критической ситуации. Очевидно, что каждый космический объект уникален и потребует в случае чего особого подхода, но общие принципы и методы можно и нужно проработать уже сейчас.

На Землю постоянно падают какие-то обломки из космоса, но большинство из них не причиняет вреда, поскольку сгорает еще в атмосфере. Но иногда случаются и катастрофические столкновения, как было с Тунгусским метеоритом в 1908 году. А 66 миллионов лет назад планета встретилась с объектом такой величины и скорости, что поднявшаяся в воздух пыль и обломки надолго изменили атмосферу, закрыли доступ солнечного света, что привело к гибели динозавров и сильному изменению мира растений. Вероятность, что такое может случиться еще не раз, совсем не нулевая. Пора готовиться.