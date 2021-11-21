Трагедия в Болгарии: загорелся автобус с туристами, погибли 46 человек

Туристический автобус из Северной Македонии попал во вторник в ДТП и загорелся на автомагистрали Струма в Болгарии. Как сообщает агентство БГНЕС с места событий, инцидент произошел около 03:00, на месте происшествия погибли 46 человек, в том числе 12 детей, всего в автобусе находились 52 человека.

По словам начальника пожарной охраны Никола Николов, все произошло на 31-м километре автомагистрали Струма.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.

Власти Болгарии рассматривают три версии крупной аварии с автобусом: водитель мог уснуть за рулем, мокрая дорога или техническая неисправность. Также по одной из версий пожар мог начаться еще до ДТП, пишет РИА Новости.

Телеканал NTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что автобус, попавший в Болгарии в аварию, выехал накануне из Стамбула.

Как передает BGNES, семь человек – две женщины и пять мужчин – пострадали, их доставили в больницу. Руководитель ожогового отделения в больнице Майя Аргирова рассказала, что у пострадавших ожоги лица и верхних дыхательных путей, рваные раны, у одного человека – перелом. По ее словам, люди получили травмы, когда выпрыгивали из автобуса.

По данным BNT, жертвами аварии стали граждане Северной Македонии. Агентство дорожной инфраструктуры сообщило, что движение по трассе на участке от развязки Даскалово до развязки Долна-Диканя ограничено в обоих направлениях.