Убийство и самоубийство в Азербайджане

В прокуратуру поступила информация о том, что житель села Бейдовил Гёйчайского района Эльвин Исмаилов (1983 г.р.) скончался в больнице от ножевых ранений.

Согласно сообщению прокуратуры района, проведенными расследованиями были установлены обоснованные подозрения в том, что сослуживец Исмаилова, Гылман Мустафаев (1974 г.р.), убил его во время ссоры.

В прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Г.Мустафаев задержан.

А вечером 22 ноября в Гахском районе произошло самоубийство. Как сообщает АПА, тело Зала Аслан оглу Гамзаева (1957 г.р.) было обнаружено членами его семьи в саду за домом. В прокуратуре района проводится расследование.