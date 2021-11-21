Сахиба Гафарова летит в Санкт-Петербург

Делегация Милли Меджлиса во главе с председателем парламента Сахибой Гафаровой 24 ноября отправится в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета Парламентской ассамблеи СНГ и в 53-й пленарной сессии ПА СНГ.

Как сообщили в Милли Меджлисе, в делегацию входят депутаты Низами Сафаров, Анатолий Рафаилов, Руфат Гулиев, Анар Мамедов, Расим Мусабеков, Тамам Джафарова, а также глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Спикер парламента примет участие в обсуждениях пунктов повесток заседания Совета и пленарной сессии с изложением соответствующих позиций азербайджанской стороны. В рамках визита азербайджанская делегация также примет участие в международной конференции, посвящённой вопросам всеобъемлющего охвата услугами здравоохранения и устойчивого развития.