США отправят в Украину Javelin, минометы, Stinger....

Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, минометы, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и закупленные ранее у России вертолеты Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно данным CNN, администрация Байдена рассматривает возможности отправки в Украину своих советников, а также дополнительного вооружения в связи с информацией о том, что Россия стягивает войска к украинской границе.

Сообщается, что некоторые чиновники администрации США выражают обеспокоенность в связи с тем, что отправка военной техники может быть расценена Россией как серьезная эскалация.