США отправят в Украину Javelin, минометы, Stinger....
Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, минометы, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и закупленные ранее у России вертолеты Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно данным CNN, администрация Байдена рассматривает возможности отправки в Украину своих советников, а также дополнительного вооружения в связи с информацией о том, что Россия стягивает войска к украинской границе.
Сообщается, что некоторые чиновники администрации США выражают обеспокоенность в связи с тем, что отправка военной техники может быть расценена Россией как серьезная эскалация.
Отмечается, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций на случай, если Россия осуществит вторжение на территорию Украины.
В конце октября о наращивании российских войск у границы с Украиной сообщила Washington Post. Позже передвижение российских войск в граничащие с Украиной регионы зафиксировали аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT). Они проанализировали появившиеся в соцсетях фото и видео и нашли скопления российской техники в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Курске. Кроме того, Politico опубликовало спутниковые фотографии, которые, как утверждается, доказывают размещение российской военной техники возле границ с Украиной и Беларусью.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некачественными вбросами публикации о военной технике у границы с Украиной.