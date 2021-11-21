Назначен новый генсек Федерации дзюдо Азербайджана
Исполнительный комитет Федерации дзюдо Азербайджана назначил Рашада Расуллу генеральным секретарем организации.
Новый генеральный секретарь получил степень бакалавра и магистра по специальности «международные экономические отношения» в Азербайджанском государственном экономическом университете.
Рашад Расуллу, который начал свою трудовую деятельность в Центральном банке Азербайджана, работал на ведущих и руководящих должностях в ведущих учреждениях в стране и за рубежом, имеет большой опыт в области управления.