Ереван просит Москву помочь наладить отношения с Турцией

По его словам, ряд партнеров Армении, в том числе Россия, выразили готовность выступить посредником в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. Армянская сторона обратилась к Кремлю.

Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений. Об этом армянской службе Радио Свобода сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений. И мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнется, естественно, мы предоставим информацию об этом», - сказал Унанян.

Отмечается, что после 44-дневной Карабахской войны, начиная с августа этого года, премьер-министр Армении и президент Турции сделали несколько заявлений о том, что получают позитивные месседжи с другой стороны границы. В сентябре президент Турции даже заявил, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии предлагал ему встретиться, но, по словам Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы встреча состоялась, Еревану нужно предпринять четкие шаги в направлении «Зангезурского коридора». Из Еревана на это заявление Эрдогана поступил ответ, что коридорная логика для армянской стороны неприемлема, однако Ереван готов к контактам с Анкарой.

До сих пор, по словам пресс-секретаря МИД Армении, прямых переговоров между Анкарой и Ереваном не было.

Отметим, что свое посредничество в налаживании отношений Армении с Турцией предложили и США.