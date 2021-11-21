Нетрезвая Рзаева угнала автомобиль и устроила массовое ДТП
В поселке Масазыр Апшеронского района произошло ДТП с участием 4 автомобилей во дворе жилого комплекса «Гуртулуш-93».
Согласно информации пресс-службы МВД, Рзаева Азаде угнала принадлежащий ее знакомому автомобиль KIA (государственный номерной знак 90-SP-998) со стоянки жилого комплекса и на большой скорости пыталась выехать со двора.
В момент совершения поворота Рзаева врезалась в Opel, принадлежащий Сулейману Исаеву, однако, не остановившись, она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Chevrolet, за рулем которого находился Фаррух Керимов. Затем, потеряв управление, девушка врезалась в Daewoo, принадлежащий Мухаммеду Атаеву.
Сообщается, что Рзаева, оставив автомобиль, скрылась с места происшествия, однако ее догнали и задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Выяснилось, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.
Владелец KIA сообщил сотрудникам полиции, что его машину угнала Азаде Рзаева.