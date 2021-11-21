В рамках продолжающихся работ по надежной охране морских границ Азербайджана на Каспии и усиления контроля за режимными правилами в Каспийском море, а также борьбы с контрабандой 20 ноября 2021 года примерно в 12:05 сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана, которые осуществляли патрулирование в территориальных водах республики, на поверхности воды был обнаружен подозрительный предмет.

При осмотре предмета выяснилось, что неизвестные пытались переправить через границу посылку с наркотическими средствами весом 4 кг 365 граммов.

По факту изъятия ведется следствие.