Ульвия Худиева, собкор 11:04

Начиная с 15 ноября ОАО «Азеристиликтеджхизат» перешло на зимний режим работы. Однако некоторые старые жилые дома, а также социальные объекты, подключенные к системе центрального отопления, все еще либо не отапливаются, либо отапливаются недостаточно. К тому же компания задолжала 34,3 миллиона манатов производственному объединению «Азеригаз». 14 ноября стороны договорились, что с 15 ноября «Азеригаз» начнет поставлять газ в котельные, но с условием погашения долга в течение ближайшей недели. В «Азеригаз» предупредили: несоблюдение условий договора приведет к приостановке подачи природного газа в котельные, и отвечать за это будет «Азеристиликтеджхизат».

Важно отметить, что эта компания не в первый раз задерживает до зимы выплату своих долгов. И в прошлом сезоне по этой же причине многие абоненты провели зимние месяцы, не вылезая из-под одеял. По данным haqqin.az, хотя все котельные вроде бы обеспечены газом, десятки абонентов в разных районах Баку жалуются на качество услуг «Азеристиликтеджхизат». Так, подключенные к системе центрального отопления дома на улицах Рустама Рустамова и Кара Караева (Низаминский район), Гусейнбалы Алиева (3-й микрорайон), в 7-м микрорайоне (Бинагадинский район), а также в старых жилых домах рядом со станциями метро «Азадлыг» и «Кара Караев», на улице Шарифзаде (Ясамальский район) и в Ени Гюнешли не отапливаются. Своими бедами люди делятся в соцсетях. По их словам, в радиаторах циркулирует холодная вода, хотя за теплоснабжение жильцы платят ежемесячно. Зохра Агаева, жительница дома по улице Рустама Рустамова, говорит, что вместо тепла в течение последних дней она получает лишь шум в радиаторах. Так как квартира старая, не помогают и электропечи, ходить дома приходится в зимней одежде и, как следствие, тратить на лекарства и без того скудный заработок. Один из подписчиков сообщил, что сейчас в его квартире холоднее, чем на улице: «Ночью я боюсь даже палец из-под одеяла высунуть. А телефоны горячей линии «Азеристиликтеджхизат» всегда заняты».

Начальник абонентского отдела ОАО Рафик Алиев сообщил корреспонденту haqqın.az, что ему неизвестно, какой именно процент жилищного фонда Баку обслуживает «Азеристиликтеджхизат». Зато он точно знает, что «Азеристиликтеджхизат» обеспечивает теплом 3 312 бакинских квартир. Многоэтажные дома, большая часть зданий, построенных в советское время, а также индивидуальные дома к системе центрального отопления не подключены. Алиев также утверждает, что в настоящее время все котельные, принадлежащие ОАО, исправно работают, и 80% обслуживаемых ими зданий обеспечены теплом. «В начале зимнего сезона всегда бывают жалобы. На верхних этажах некоторых зданий в трубах остается воздух, который необходимо выпустить. Иногда при ремонте квартир закрывают вентили и вода перестает циркулировать, а жители считают, что здание не отапливается. Им надо просто связаться с нашими колл-центрами, чтобы специалисты могли осмотреть территорию и принять меры», - сказал Алиев. При этом он отметил, задолженность абонентов перед «Азеристиликтеджхизат» невысока. Плата же за отопление в жилых домах составляет 15 гяпик за квадратный метр.